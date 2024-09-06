Зайцева Устинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Зайцев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Зайцев Семен Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зайцева Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Зайцев Семен Иванович
Смерть
Неизвестно