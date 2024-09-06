Зайцева Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Устинья Андреевна

Зайцева Устинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Зайцев Стефан Семенович

Отец ребёнка: Зайцев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Зайцев Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Зайцев Семен Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зайцева Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Зайцев Семен Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.