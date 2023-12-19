Бузина Снежана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина Снежана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1991

Отец: Максимов Леонид

Мать: Максимова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2011

Сын: Бузин Владислав Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.2015

Дочь: Бузина Вероника Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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