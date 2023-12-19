Бузина Снежана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1991
Отец: Максимов Леонид
Мать: Максимова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2011
Сын: Бузин Владислав Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.2015
Дочь: Бузина Вероника Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности