Понамарева -- Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понамарева -- Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понамарев Гурий

Рождение ребёнка
14.11.1830

Сын: Понамарев Григорий Гурьянович

Отец ребёнка: Понамарев Гурий

Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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