Понамарева -- Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Понамарев Гурий
Рождение ребёнка
14.11.1830
Сын: Понамарев Григорий Гурьянович
Отец ребёнка: Понамарев Гурий
Топольное, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно