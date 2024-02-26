Степан Арсеньев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Арсений Иванов (Ич)
Мать: Ульяна Степанова (Вна)
Бракосочетание
22.01.1873 ст.
Жена: Домна Степанова (Вна)
Рождение ребёнка
13.11.1873 ст.
Сын: Иван Степанов (Ич)
Мать ребёнка: Домна Степанова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно