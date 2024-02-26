Степан Арсеньев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Арсеньев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Около 1822 г.р.

Жена

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Арсений Иванов (Ич)

Мать: Ульяна Степанова (Вна)

Бракосочетание
22.01.1873 ст.

Жена: Домна Степанова (Вна)

Рождение ребёнка
13.11.1873 ст.

Сын: Иван Степанов (Ич)

Мать ребёнка: Домна Степанова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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