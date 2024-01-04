Любимов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Сергей Иванович

Место рождения

Московская область, Кунцевский р-н, п.Одинцово

Дата рождения

27.10.1953

Дата смерти

09.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1953

Отец: Любимов Иван Иванович

Мать: Любимова Мария Григорьевна

Московская область, Кунцевский р-н, п.Одинцово
Бракосочетание
18.11.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Рождение ребёнка
07.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Московская обл., г.Одинцово
Развод
09.10.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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Смерть
09.06.1994
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
а/з 621 от 10.06.1994г ОЗАГС Администрация Одинцовского района Московской области
Похороны
Неизвестно
Лайковское
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