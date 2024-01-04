Любимов Сергей Иванович
Место рожденияМосковская область, Кунцевский р-н, п.Одинцово
Дата рождения27.10.1953
Дата смерти09.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1953
Отец: Любимов Иван Иванович
Московская область, Кунцевский р-н, п.Одинцово
Бракосочетание
18.11.1972
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
07.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Московская обл., г.Одинцово
Развод
09.10.1979
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
09.06.1994
а/з 621 от 10.06.1994г ОЗАГС Администрация Одинцовского района Московской области
Похороны
Неизвестно
Лайковское