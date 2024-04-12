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Акилина Кириллова

Место рождения

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

?.12.1889

Пол

Женский

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: КИРИЛЛ ПРОКОПИЕВ

Мать: не указана

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Ильин

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ксения Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ильин

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
1861
Рождение ребёнка
18.05.1862

Дочь: Елена Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ильин

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдакия Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ильин

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1870

Дочь: Макарова Агрипина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Ильин

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1952

Сын: Елисей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Ильин

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
09.01.?

Муж: Никифор Ильин

Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручители по жениху: Помещицы Г. фон Бландовой деревни Лужки крестьянин Федот Иванов и Иван Клементьев. Поручители по жениху: Церковный староста Макар Иванов и помещицы Г. фонъ Бландовой деревни Жура... Показать все
Смерть
?.12.1889
Залосенье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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