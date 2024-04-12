Акилина Кириллова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти?.12.1889
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: КИРИЛЛ ПРОКОПИЕВ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Ильин
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ксения Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ильин
1861
Рождение ребёнка
18.05.1862
Дочь: Елена Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ильин
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдакия Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ильин
Рождение ребёнка
07.06.1870
Дочь: Макарова Агрипина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Ильин
Рождение ребёнка
06.06.1952
Сын: Елисей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Ильин
Бракосочетание
09.01.?
Муж: Никифор Ильин
Поручители по жениху: Помещицы Г. фон Бландовой деревни Лужки крестьянин Федот Иванов и Иван Клементьев. Поручители по жениху: Церковный староста Макар Иванов и помещицы Г. фонъ Бландовой деревни Жура... Показать все
Смерть
?.12.1889