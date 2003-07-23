Зиянгареева (Насыбуллина) Сахия
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1910
Дата смерти23.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910
Отец: Котлыбулат
Мать: Мозакия
Рождение ребёнка
30.12.1934
Рождение ребёнка
07.07.1936
Рождение ребёнка
04.10.1941
Рождение ребёнка
27.11.1943
Рождение ребёнка
16.04.1949
Рождение ребёнка
21.09.1951
Смерть
23.07.2003
Похороны
Неизвестно