Кузнецов Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.02.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941
Отец: Кузнецов Михаил Петрович
Мать: Кузнецова Анна Павловна
Рождение ребёнка
05.06.1971
Сын: Кузнецов Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Наталья Анатольевна
Смерть
Неизвестно