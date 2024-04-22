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Кузнецов Анатолий Михайлович

Место рождения

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.02.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941

Отец: Кузнецов Михаил Петрович

Мать: Кузнецова Анна Павловна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1971

Сын: Кузнецов Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Кузнецова Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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