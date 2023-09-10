Руднев Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руднева Галина Иннакентьевна

Рождение ребёнка
11.12.1970

Сын: Руднев Константин Валерьевич

Мать ребёнка: Руднева Галина Иннакентьевна

Рождение ребёнка
11.04.1974

Дочь: Бик Евгения Валерьевна

Мать ребёнка: Руднева Галина Иннакентьевна

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