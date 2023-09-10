Руднев Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1970
Сын: Руднев Константин Валерьевич
Мать ребёнка: Руднева Галина Иннакентьевна
Рождение ребёнка
11.04.1974
Дочь: Бик Евгения Валерьевна
Мать ребёнка: Руднева Галина Иннакентьевна