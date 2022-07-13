Спирина (Савина) Пелагея Герасимовна
Место рождения
Дата рождения08.10.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спирин Иван Иванович
Отец ребёнка: Спирин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Спирина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Ефимович
Бракосочетание
08.11.1859
Муж: Спирин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
07.05.1868
Дочь: Жильцова (Спирина) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Спирин Иван Ефимович
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно