Спирина (Савина) Пелагея Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина (Савина) Пелагея Герасимовна

Место рождения

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

08.10.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1840

Отец: Савин Герасим Васильевич

Мать: Савина Прасковья Флоровна

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спирин Иван Иванович

Отец ребёнка: Спирин Иван Ефимович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Спирина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Ефимович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
08.11.1859

Муж: Спирин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
07.05.1868

Дочь: Жильцова (Спирина) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Спирин Иван Ефимович

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
с. Михайлова Сторона
Смерть
Неизвестно

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