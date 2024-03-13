Домерацкая Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1918
Дочь: (Домерацкая) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Родители: Оренбургскій мѣщанинъ Иванъ Иларіоновъ Домерацкій и его законная жена Анна Михаилова; оба православные https://kurl.ru/SVOuv
Рождение ребёнка
1921
Сын: Домерацкий Евгений Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно