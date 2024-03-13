Домерацкая Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домерацкая Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1918

Дочь: (Домерацкая) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Родители: Оренбургскій мѣщанинъ Иванъ Иларіоновъ Домерацкій и его законная жена Анна Михаилова; оба православные https://kurl.ru/SVOuv
Рождение ребёнка
1921

Сын: Домерацкий Евгений Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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