Коврижных Евтих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Евтих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Коврижных Степан Коврижных

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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