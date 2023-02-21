Окунева Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1892

Дочь: Фаина Зиновьевна

Отец ребёнка: Окунев Зиновий

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.12.1905

Сын: Окунев Борис Зиновьевич

Отец ребёнка: Окунев Зиновий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Матвей Зиновьевич

Отец ребёнка: Окунев Зиновий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Зиновьевна

Отец ребёнка: Окунев Зиновий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Григорий Зиновьевич

Отец ребёнка: Окунев Зиновий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Окунев Зиновий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окунев Лев Зиновьевич

Отец ребёнка: Окунев Зиновий

Смерть
Неизвестно
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