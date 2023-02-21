Окунева Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1892
Дочь: Фаина Зиновьевна
Отец ребёнка: Окунев Зиновий
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.12.1905
Отец ребёнка: Окунев Зиновий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Окунев Зиновий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Зиновьевна
Отец ребёнка: Окунев Зиновий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окунев Григорий Зиновьевич
Отец ребёнка: Окунев Зиновий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Окунев Зиновий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Окунев Зиновий
Смерть
Неизвестно