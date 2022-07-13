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Исаев Петр Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаев Павел Семенов

Мать: Агафья Селиверстова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Исаева) Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Федор Петров

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Иван Петров

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Лука Петров

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаев Ананий Петров

Мать ребёнка: Домна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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