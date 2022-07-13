Исаев Петр Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаев Павел Семенов
Мать: Агафья Селиверстова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Исаева) Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Федор Петров
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Иван Петров
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Лука Петров
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Ананий Петров
Мать ребёнка: Домна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Тимофеева
Смерть
Неизвестно