Саволайнен Тойво Толя
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саволайнен Александра Шура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саволайнен Александра Шура
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно