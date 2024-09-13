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Саволайнен Тойво Толя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1947

Отец: Саволайнен Иван

Мать: Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саволайнен Александра Шура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саволайнен Александра Шура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саволайнен Александра Шура

Смерть
Неизвестно

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