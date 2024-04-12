Бабушкина Феодосия Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабушкин Прокопий Алексеевич
Мать: Бабушкина Авдотья
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бабушкин Александр Максимович
Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Галина Максимовна
Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Владимир Максимович
Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Геннадий Максимович
Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно