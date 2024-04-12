Бабушкина Феодосия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Феодосия Прокопьевна

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Место рождения

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабушкин Прокопий Алексеевич

Мать: Бабушкина Авдотья

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Бабушкин Александр Максимович

Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович

Лукина, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Галина Максимовна

Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Владимир Максимович

Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Бабушкин Максим Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Максим Филимонович

Смерть
Неизвестно
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