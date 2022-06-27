Ефимович ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимович ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.2010

Дочь: Ефимович ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.2015

Дочь: Ефимович МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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