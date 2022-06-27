Ефимович ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.2010
Дочь: Ефимович ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.2015
Дочь: Ефимович МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности