Неминский Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неминский неизвестно Павлович
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неминский Валентин Павлович
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неминская Юзефа Павловна
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
До 1916
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Неминский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
После 1922
Дочь: Хлопова Нина Павловна
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Синкевич Елена Павловна
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Неминский Александр Павлович
Мать ребёнка: Неминская Розалия
Смерть
Неизвестно