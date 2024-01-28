Неминский Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неминский Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неминский неизвестно Павлович

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неминский Валентин Павлович

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неминская Юзефа Павловна

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
До 1916

Сын: Неминский Павел Павлович

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
1916

Сын: Неминский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
1919

Сын: Неминский Антон Павлович

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ниминский Иван Павлович

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
После 1922

Дочь: Хлопова Нина Павловна

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Синкевич Елена Павловна

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
1925

Сын: Неминский Иосиф Павлович

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Рождение ребёнка
1926

Сын: Неминский Александр Павлович

Мать ребёнка: Неминская Розалия

Смерть
Неизвестно

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