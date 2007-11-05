Шитова (Полуянова) Павла Федоровна 18.05.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитова (Полуянова) Павла Федоровна

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Место рождения

Макарино, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.05.1915

Дата смерти

05.11.2007

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1915

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Макарино, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шитова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
12.12.1938

Сын: Шитов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
08.02.1941

Сын: Шитов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
31.07.1946

Дочь: Гаврилюк (Шитова) Алла

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
18.02.1949

Сын: Шитов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
14.04.1954

Сын: Шитов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Гари, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1956

Сын: Шитов Василий

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
12.03.1959

Сын: Шитов Виталий

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
13.02.1962

Дочь: Козлова (Шитова) Раиса

Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович

Смерть
05.11.2007
Макарино, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: По старости

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