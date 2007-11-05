Шитова (Полуянова) Павла Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.05.1915
Дата смерти05.11.2007
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1915
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шитова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1938
Сын: Шитов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
08.02.1941
Сын: Шитов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
31.07.1946
Дочь: Гаврилюк (Шитова) Алла
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
18.02.1949
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
14.04.1954
Сын: Шитов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Гари, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1956
Сын: Шитов Василий
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
12.03.1959
Сын: Шитов Виталий
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
13.02.1962
Дочь: Козлова (Шитова) Раиса
Отец ребёнка: Шитов Григорий Филиппович
Смерть
05.11.2007
Причина смерти: По старости