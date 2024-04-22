Чурилин Матвей Васильев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Василий Кирилов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Михайла Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Варвара Никитина (Чна)
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марина Матвеева (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Чурилин Сергей Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Василиса Матвеева (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Марфа Матвеева (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Филат Матвеев(ич) Феофилакт Феофилакт/Филат Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Никитина (Чна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1805