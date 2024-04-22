Чурилин Матвей Васильев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилин Матвей Васильев (Ич)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Василий Кирилов (Ич)

Мать: Чурилина Анна Фомина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Михайла Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Варвара Никитина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марина Матвеева (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чурилин Сергей Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Василиса Матвеева (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Марфа Матвеева (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Филат Матвеев(ич) Феофилакт Феофилакт/Филат Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Наталия Сергеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Никитина (Чна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1805
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