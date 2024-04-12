Фуното/Фонотова/БАРКЭТ (Узбек) Вера Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
21.01.1908
Рождение ребёнка
18.04.1909
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Георгий Федорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1910
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1912
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Иванович
Смерть
Неизвестно