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(Кряжевая) Матрона Григорьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.10.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1844 ст.

Отец: Кряжевой Григорий Ефремович

Мать: Стефанида Павловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
29.10.1844 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Константин Михаилов из Леднево и Ивана Стефанова из Немятова дочь Наталья.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно

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