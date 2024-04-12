(Кряжевая) Матрона Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1844 ст.
Отец: Кряжевой Григорий Ефремович
Мать: Стефанида Павловна
Крещение
29.10.1844 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Константин Михаилов из Леднево и Ивана Стефанова из Немятова дочь Наталья.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Смерть
Неизвестно