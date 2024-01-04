Звероловлева (Шестакова) Александра Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звероловлева (Шестакова) Александра Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
1889 г.р.
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ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Плотникова Капитолина Ефимьевна

Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Звероловлева Владимир Ефимьев

Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ефимьевна

Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов

Работа или профессия
Неизвестно
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