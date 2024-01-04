Звероловлева (Шестакова) Александра Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Плотникова Капитолина Ефимьевна
Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Звероловлева Владимир Ефимьев
Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ефимьевна
Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Звероловлев Ефимий Иоакимов
Работа или профессия
Неизвестно