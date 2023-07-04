Головкина (Давыдова) Дина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиДо 1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головкин Владимир
Отец ребёнка: Головкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головкин Иван
Отец ребёнка: Головкин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головкин Михаил
Отец ребёнка: Головкин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головкин Василий
Смерть
До 1994