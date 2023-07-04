Головкина (Давыдова) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Давыдова) Дина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

До 1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головкин Владимир

Отец ребёнка: Головкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головкин Иван

Отец ребёнка: Головкин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головкин Михаил

Отец ребёнка: Головкин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин Василий

Смерть
До 1994
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