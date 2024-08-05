Цветков (?) Иван Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков (?) Иван Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Александровна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Цветков (?) Василий Иванович

Мать ребёнка: Анна Александровна

Смерть
Неизвестно

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