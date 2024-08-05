Цветков (?) Иван Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Цветков (?) Василий Иванович
Мать ребёнка: Анна Александровна
Смерть
Неизвестно