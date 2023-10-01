Сорокин Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1968
Отец: Сорокин Юрий Петрович
Мать: Сорокина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1989
Сын: Сорокин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Сорокина Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Сорокина Вера Валерьевна
Рождение ребёнка
2008
Сын: Сорокин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Сорокина Вера Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Вера Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно