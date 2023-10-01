Сорокин Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1968

Отец: Сорокин Юрий Петрович

Мать: Сорокина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1989

Сын: Сорокин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Сорокина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Сорокина Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Сорокина Вера Валерьевна

Рождение ребёнка
2008

Сын: Сорокин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Сорокина Вера Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Вера Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Татьяна Александровна

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