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Пучкова (Михайлова) Александра Михайловна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
09.11.1887

Муж: Пучков Федор Павлович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 60. Поручители: Стефан Миронович Кондратий Федорович Дунин Андреянов Иван Алексеев Иван Федорович
Бракосочетание
09.11.1887

Муж: не указан

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 60. Поручители: Стефан Миронович Кондратий Федорович Дунин Андреянов Иван Алексеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1888

Дочь: Пучкова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Пучков Федор Павлович

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Восприемники: Слизевский Прокопий Аганович Лисавенко Мария Гавриловна
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