Пучкова (Михайлова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
09.11.1887
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 60. Поручители: Стефан Миронович Кондратий Федорович Дунин Андреянов Иван Алексеев Иван Федорович
Бракосочетание
09.11.1887
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 60. Поручители: Стефан Миронович Кондратий Федорович Дунин Андреянов Иван Алексеев Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1888
Дочь: Пучкова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Пучков Федор Павлович
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 66. Восприемники: Слизевский Прокопий Аганович Лисавенко Мария Гавриловна