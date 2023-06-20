Тихомирова (Голубева) Света — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Голубева) Света

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1982

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1982

Отец: Голубев Николай Михайлович

Мать: Голубева Елена Викторовна

Рождение ребёнка
13.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей

Рождение ребёнка
23.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Алексей

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