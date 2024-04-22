Гладей (Захаренко) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладей (Захаренко) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Ахтырка, Сумська область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Ахтырка, Сумська область
Рождение ребёнка
13.02.1919

Сын: Гладей Георгий Валерианович

Отец ребёнка: Гладей Валериан Николаевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гладей Андрей Валерианович

Отец ребёнка: Гладей Валериан Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Гладей Галина Валериановна

Отец ребёнка: Гладей Валериан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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