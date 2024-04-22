Гладей (Захаренко) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
13.02.1919
Сын: Гладей Георгий Валерианович
Отец ребёнка: Гладей Валериан Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гладей Андрей Валерианович
Отец ребёнка: Гладей Валериан Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Гладей Галина Валериановна
Отец ребёнка: Гладей Валериан Николаевич
Смерть
Неизвестно