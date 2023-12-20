Чирков Яков Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Венеамин Яковлевич
Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Мария Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: попал под поезд