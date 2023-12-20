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Чирков Яков Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Чирков Илья Ефремович

Мать: Чиркова (Максимова) Дарья Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Венеамин Яковлевич

Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Чиркова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Мария Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
железнодорожник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: попал под поезд

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