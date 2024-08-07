Котюков Михаил Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котюков Михаил Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

09.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

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1922 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Котюков Афонасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котюкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котюкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1922

Дочь: Колесникова (Котюкова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Котюкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
24.02.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котюкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
?.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котюкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котюкова Варвара Михайловна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
09.11.1943
Королёво, Витебский район, Витебская область

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