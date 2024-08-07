Котюков Михаил Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти09.11.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Котюков Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1920
Рождение ребёнка
09.11.1922
Дочь: Колесникова (Котюкова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Котюкова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
24.02.1923
Рождение ребёнка
?.06.1926
Рождение ребёнка
17.05.1928
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
09.11.1943
Королёво, Витебский район, Витебская область