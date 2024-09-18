Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
ГАСО, 24-25-330-14л
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шельпяков Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шельпяков Тихон Андреевич
Отец ребёнка: Шельпяков Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шельпяков Макар Андреевич
Отец ребёнка: Шельпяков Андрей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно