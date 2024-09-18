Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпякова (Россихина) Марфа Минеевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Россихин Миней Ефимович

Мать: Россихина Агрофена Назаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-14л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шельпяков Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шельпяков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шельпяков Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шельпяков Тихон Андреевич

Отец ребёнка: Шельпяков Андрей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шельпяков Макар Андреевич

Отец ребёнка: Шельпяков Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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