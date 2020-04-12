Бабанина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1937

Дата смерти

12.04.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
12.04.2020
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