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Залотухо Иосиф

Место рождения

Кузнецы

Дата рождения

1897

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Золотухо Кирей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотухо Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Золотухо Алексей

Мать ребёнка: Золотухо Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Золотухо) Анна

Мать ребёнка: Золотухо Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Золотухо) София

Мать ребёнка: Золотухо Ксения Афанасьевна

Рождение ребёнка
23.12.1936

Сын: Залотухо Николай

Мать ребёнка: Золотухо Ксения Афанасьевна

Смерть
1947

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