Залотухо Иосиф
Место рожденияКузнецы
Дата рождения1897
Дата смерти1947
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Золотухо Кирей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Золотухо Алексей
Мать ребёнка: Золотухо Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Золотухо) Анна
Мать ребёнка: Золотухо Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Золотухо) София
Мать ребёнка: Золотухо Ксения Афанасьевна
Рождение ребёнка
23.12.1936
Сын: Залотухо Николай
Мать ребёнка: Золотухо Ксения Афанасьевна
Смерть
1947