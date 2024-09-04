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(Алгазина) Александра Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911

Отец: Алгазин Изот Артемьевич

Мать: Алгазина Елизавета Феёдоровна

Крещение
20.03.1911
Стр.9-10 | 10. | Месяц, число, место рождения: | Марта дысятова числа тысяча девятьсот одиннадцатого года деревни Львовки Седельниковской волости Тарского уезда Тобольской губернии | Месяц, число, ме... Показать все
Смерть
Неизвестно

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