(Алгазина) Александра Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911
Крещение
20.03.1911
Стр.9-10 | 10. | Месяц, число, место рождения: | Марта дысятова числа тысяча девятьсот одиннадцатого года деревни Львовки Седельниковской волости Тарского уезда Тобольской губернии | Месяц, число, ме... Показать все
Смерть
Неизвестно