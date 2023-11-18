Волнушкина Алла Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волнушкина Алла Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1975

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1975

Отец: Бедненко Виктор Иванович

Мать: Бедненко Вера Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.03.1996

Дочь: Волшушкина Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Волнушкин Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волнушкин Алексей Михайлович

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