Волнушкина Алла Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1975
Отец: Бедненко Виктор Иванович
Мать: Бедненко Вера Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.03.1996
Дочь: Волшушкина Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Волнушкин Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно