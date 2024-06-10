Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1841
Сын: Костюченко (Костюк) Иоаким
Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова
Рождение ребёнка
22.12.1843
Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова
Рождение ребёнка
03.10.1845
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анания
Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова
Рождение ребёнка
11.10.1851
Сын: Костюченко (Костюк) Феофан
Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова
Рождение ребёнка
17.04.1854
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Александра
Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова
Смерть
Неизвестно