Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко (Костюк) Тимофей Артемов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов

Мать: Костюченко Мария Игнатьева

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Марфа Иоакимова

Рождение ребёнка
08.09.1841

Сын: Костюченко (Костюк) Иоаким

Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.12.1843

Сын: Костюченко (Костюк) Петр

Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.10.1845

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анания

Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
11.10.1851

Сын: Костюченко (Костюк) Феофан

Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.04.1854

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Александра

Мать ребёнка: Костюченко Марфа Иоакимова

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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