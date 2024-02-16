Пётр Артёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744 ст.
Дата смерти1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: Артемий Миронович
Мать: Феврония Филлиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1814 ст.