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Пётр Артёмович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

1814 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1707 по 1713 г.р.

Мать

1722 г.р.

Жена

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: Артемий Миронович

Мать: Феврония Филлиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1814 ст.
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