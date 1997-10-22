Шитова Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1910
Дата смерти22.10.1997
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вячеслав
Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Александр
Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.06.1939
Дочь: Щербакова Нина Демьяновна
Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич
Смерть
22.10.1997