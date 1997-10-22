Шитова Прасковья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитова Прасковья Гавриловна

Шитова Прасковья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1910

Дата смерти

22.10.1997

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1910

Отец: Шитов Гавриил Алексеевич

Мать: Шитова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вячеслав

Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Александр

Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.06.1939

Дочь: Щербакова Нина Демьяновна

Отец ребёнка: Щербаков Демьян Прокопьевич

Смерть
22.10.1997

Мы используем куки для улучшения работы сайта.