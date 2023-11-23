Акилина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Федор Петров
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Мечеходовская) Матрона Васильева
Отец ребёнка: Мечеходовский Василий Георгиев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Мечеходовская) Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Мечеходовский Василий Георгиев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мечеходовская) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Мечеходовский Василий Георгиев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Мечеходовский Василий Васильев
Отец ребёнка: Мечеходовский Василий Георгиев
Смерть
Неизвестно