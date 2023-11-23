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Акилина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Федор Петров

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мечеходовский Василий Георгиев

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Мечеходовская) Матрона Васильева

Отец ребёнка: Мечеходовский Василий Георгиев

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Мечеходовская) Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Мечеходовский Василий Георгиев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мечеходовская) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Мечеходовский Василий Георгиев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Мечеходовский Василий Васильев

Отец ребёнка: Мечеходовский Василий Георгиев

Смерть
Неизвестно

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