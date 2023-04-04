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Гурфинкель Лейб

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурфинкель Михаил

Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Гурфинкель) Туба

Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гурфинкель Велвл (Владимир)

Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Гурфинкель Самуил

Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Гурфинкель) Малка (Молка)

Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гурфинкель Александр (Шура)

Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер

Терновка, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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