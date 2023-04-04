Гурфинкель Лейб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурфинкель Михаил
Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Гурфинкель) Туба
Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гурфинкель Велвл (Владимир)
Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гурфинкель Самуил
Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Гурфинкель) Малка (Молка)
Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гурфинкель Александр (Шура)
Мать ребёнка: Гурфинкель Эстер
Смерть
Неизвестно