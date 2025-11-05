Язин Евгений
мужской, родился 27.07.1939
ОтецЯзин Павел1910 г.р.
МатьЯзина ЕленаНеизвестно г.р.
Дети
Язин Евгений02.11.1963 г.р.
Серебренникова (Язина) Елена02.04.1971 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.07.1939
Отец: Язин Павел
Мать: Язина Елена
Рождение ребёнка
02.11.1963
Сын: Язин Евгений
Мать ребёнка: Язина (Яшина) Александра
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.04.1971
Дочь: Серебренникова (Язина) Елена
Мать ребёнка: Язина (Яшина) Александра
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область