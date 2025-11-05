Язин Евгений 27.07.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Язин Евгений

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 27.07.1939

Отец
Язин Павел1910 г.р.
Мать
Язина ЕленаНеизвестно г.р.
Дети
Язин Евгений02.11.1963 г.р.
Серебренникова (Язина) Елена02.04.1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1939

Отец: Язин Павел

Мать: Язина Елена

Рождение ребёнка
02.11.1963

Сын: Язин Евгений

Мать ребёнка: Язина (Яшина) Александра

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Рождение ребёнка
02.04.1971

Дочь: Серебренникова (Язина) Елена

Мать ребёнка: Язина (Яшина) Александра

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.