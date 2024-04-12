Каюкина (Дубровина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюкина (Дубровина) Мария Федоровна

Место рождения

Пивишное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

05.02.1897

Дата смерти

05.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1897

Отец: Дубровин Федор Васильевич

Мать: Дубровина Иулиания Николаевна

Пивишное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
15.01.1914

Муж: Каюкин Александр Петрович

Пивишное, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
14.07.1922

Дочь: Хлыстунова Мария Александровна

Отец ребёнка: Каюкин Александр Петрович

Белинькая, Лапушинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1933

Сын: Каюкин Степан Александрович

Отец ребёнка: Каюкин Александр Петрович

Новолыбаево, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.1937

Дочь: Маричева Руфина Александровна

Отец ребёнка: Каюкин Александр Петрович

Новолыбаево, Заводоуковский, Тюменская область
Смерть
05.06.1959
Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область
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