Каюкина (Дубровина) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения05.02.1897
Дата смерти05.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1897
Бракосочетание
15.01.1914
Рождение ребёнка
14.07.1922
Дочь: Хлыстунова Мария Александровна
Отец ребёнка: Каюкин Александр Петрович
Белинькая, Лапушинская волость, Курганский уезд
Рождение ребёнка
1933
Сын: Каюкин Степан Александрович
Отец ребёнка: Каюкин Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1937
Дочь: Маричева Руфина Александровна
Отец ребёнка: Каюкин Александр Петрович
Смерть
05.06.1959
Старый Кавдык, Ялуторовский муниципальный район, Тюменская область