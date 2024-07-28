Садов Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Слепова (Садова) Дарья Николаева
Мать ребёнка: не указана
д. Урдалка
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)