Садов Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садов Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Слепова (Садова) Дарья Николаева

Мать ребёнка: не указана

д. Урдалка
Смерть
Неизвестно
Михайловка, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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