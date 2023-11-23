Васильевский Николай Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевский Николай Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Васильевский Михаил

Мать: Васильевская (Тихвинская) Митропия Афиногенова

Васильевский Николай Михайлович (ок. 1870 - ?) Родился в семье священника села Тихвино-Никольского Рыбинского уезда Михаила Васильевского. Служил священником в том же селе. Жена его Юлия Федоровна (18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильевская) Юлия Федорова

Смерть
Неизвестно

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