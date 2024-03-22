Горбунов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Бракосочетание
12.01.1894 ст.
Жена: Романова Анна Петровна
Поручители по жениху: крестьяне с. Серединовки Федор Викторов Романов По невесте: крестьяне с. Серединовки Никита Петров Романов Григорий Иванов Кисляков
Смерть
Неизвестно