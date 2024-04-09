Канзипаров Ленар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канзипарова Сабина Ленаровна
Мать ребёнка: Канзипарова Эльвира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канзипарова Есения Ленаровна
Мать ребёнка: Канзипарова Эльвира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канзипарова Эльвира