Канзипаров Ленар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанзипаров Ленар

Канзипаров Ленар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канзипарова Сабина Ленаровна

Мать ребёнка: Канзипарова Эльвира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канзипарова Есения Ленаровна

Мать ребёнка: Канзипарова Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канзипарова Эльвира

Мы используем куки для улучшения работы сайта.