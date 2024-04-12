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Некрасов Александр Федорович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

16.08.1780

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Некрасов Федор Григорьев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.06.1754

Сын: Некрасов Елисей Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Васса Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1757

Сын: Некрасов Иван Александров

Мать ребёнка: Некрасова Васса Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Васса Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.08.1780
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