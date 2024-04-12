Некрасов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти16.08.1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Некрасов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
14.06.1754
Сын: Некрасов Елисей Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Васса Тимофеева
Рождение ребёнка
24.06.1757
Сын: Некрасов Иван Александров
Мать ребёнка: Некрасова Васса Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.08.1780