Абрашкин Антроп (Евтроп) Матвеевич
Место рождениясело Салтыково
Дата рождения1847 ст.
Дата смерти1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
село Салтыково
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Абрашкин Василий Антропович
Мать ребёнка: Абрашкина Стефанида Григорьевна
село Салтыково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917 ст.
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область