Абрашкин Антроп (Евтроп) Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрашкин Антроп (Евтроп) Матвеевич

Место рождения

село Салтыково

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Абрашкин Матвей Иванович

Мать: Абрашкина Дарья Родионовна

село Салтыково
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Абрашкин Василий Антропович

Мать ребёнка: Абрашкина Стефанида Григорьевна

село Салтыково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрашкина Стефанида Григорьевна

Смерть
1917 ст.
Земетчино, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
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