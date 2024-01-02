Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фетисова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фетисов Евстафий Иванович
Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Фетисова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно