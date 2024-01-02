Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Фетисов Федор Иванович

Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фетисова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фетисов Захар Иванович

Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фетисов Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Фетисова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фетисов Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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